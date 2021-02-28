Испания

Наставник "сливочных" поделился мыслями о настрое и форме своих подопечных.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался о предстоящем поединке 25-го тура Ла Лиги с Реал Сосьедадом.

"Это отличный клуб, который показывает хорошие результаты и умеет играть. Нам нужно выйти на поле и сделать то, что мы умеем. Мы вернули себе уверенность в своих силах, и это видно на поле. Бензема и Азар скоро вернутся в строй, но я не могу назвать точную дату их возвращения.

Травмированные игроки восстанавливаются, а самое главное – все футболисты преданы нашему делу. Даже после всех трофеев, добытых этими парнями, они продолжают стремиться к новым", – цитирует Зидана Marca.

Ранее Зидан поделился мыслями о перспективах своего клуба в текущем сезоне Лиги чемпионов и Ла Лиги.

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