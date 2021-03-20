Испания

Полузащитник Барселоны рассказал о переговорах с мадридским Реалом и ситуации внутри своей текущей команды.

Накануне гостевого противостояния его команды в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги против Реала Сосьедад, полузащитник каталонской Барселоны Педри провел беседу с ведущими местной радиостанции RAC-1, в котором рассказал о текущем положении дел внутри команды, а также о возможном переходе в мадридский Реал до подписания контракта с "сине-гранатовыми". Слова футболиста приводит испанский ресурс AS.

"Когда я проводил переговоры с представителем мадридского Реала, я поблагодарил его за уделенное внимание моему таланту, однако был вынужден ответить отказом. Все просто: я надел футболку клуба, посмотрел на эмблему, и понял — что-то не так. В итоге, я оказался в том клубе, в который действительно хотел попасть".

"Я никогда не говорил с Месси о его продлении контракта с клубом. Это решение, которое ему необходимо принимать в одиночку. Надеюсь, что он захочет остаться в клубе еще на много лет, но это будет ему необходимо только в том случае, если он будет продолжать прогрессировать и достигать результатов. Он действительно впечатляет, когда видишь его на поле вживую. При личном общении, Лео — отличный друг".

Рассказал Педри также и о первом знакомстве с Рональдом Куманом: "Он удивил меня еще при встрече, никогда бы не подумал, что он настолько открытый человек. Он спокойно доверяет молодым игрокам место в стартовом составе. Я бы хотел, чтобы он продолжал и дальше руководить нами. Если нет, то могу пожелать ему только самого наилучшего. Куман дал мне возможность поверить в себя.

Впервые мы познакомились в ресторане в день презентации, где он меня поприветствовал, но сразу сказал, что плохо меня знает, как игрока, поэтому я буду должен проявить себя. Никто, кроме Лео, у нас в команде не является незаменимым, поэтому всем приходится доказывать свои способности на поле".

Главный заводила в раздевалке для Педри — Пике: "Он — один из самых забавных парней в раздевалке, с которыми я когда-либо играл в одной команде. Но, в то же самое время, Жерар — один из столпов команды. Всегда говорит в лицо то, что думает".

Не стесняется игрок и сравнений с Андреасом Иньестой: "Это не бремя для меня. Приятно, что тебя сравнивают с тем, кого ты прекрасно знаешь. Однако, я должен строить свою собственную карьеру".

Напоследок, Педри рассказал о причинах вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА от французского ПСЖ: "Домашний матч сильно повредил нашим перспективам. Было трудно восстановиться после такого болезненного поражения, поэтому теперь мы должны сосредоточиться на чемпионе и Кубке Испании", — подытожил испанский полузащитник.

Матч Реал Сосьедад — Барселона состоится 21 марта, начало в 22:00 по киевскому времени.