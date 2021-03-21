Испания

Защитник "блаугранас" продолжает восстанавливаться после травмы.

Защитник Барселоны Жерар Пике пропустит ближайший поединок своей команды в чемпионате Испании из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".

34-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена и поэтому он пока не готов к матчам.

#RealSociedadBarça squad



1 ter Stegen

2 Dest

4 R. Araujo

5 Sergio

7 Griezmann

8 Pjanić

9 Braithwaite

10 Messi

11 O. Dembélé

12 Riqui Puig

13 Neto

15 Lenglet

16 Pedri

17 Trincão

18 Jordi Alba

19 Matheus

21 F. de Jong

23 Umtiti

24 Junior

27 Ilaix

28 O. Mingueza

36 Arnau Tenas — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021

Поединок 28-го тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад — Барселона пройдет сегодня, 21 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Давид Силва пропустит игру против Барселоны из-за травмы.

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