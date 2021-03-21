Защитник Барселоны Жерар Пике пропустит ближайший поединок своей команды в чемпионате Испании из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".

34-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена и поэтому он пока не готов к матчам.

Поединок 28-го тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад — Барселона пройдет сегодня, 21 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Давид Силва пропустит игру против Барселоны из-за травмы.

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