Защитник "блаугранас" продолжает восстанавливаться после травмы.
Жерар Пике, Getty Images
21 марта 2021, 14:34
Защитник Барселоны Жерар Пике пропустит ближайший поединок своей команды в чемпионате Испании из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".
34-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена и поэтому он пока не готов к матчам.
Поединок 28-го тура испанской Ла Лиги Реал Сосьедад — Барселона пройдет сегодня, 21 марта в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Давид Силва пропустит игру против Барселоны из-за травмы.
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