Испания

Каталонский клуб удостоился престижной награды.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила десятку лучших клубов десятилетия.

Первое место в данном списке заняла каталонская Барселона. Второй в списке мадридский Реал, а третья — мюнхенская Бавария.

Места распределялись по количеству набранных очков за последние десять лет.

Все остальные клубы расположились таким образом:

4. ПСЖ (2357 очков).

5. Атлетико (2302).

6. Ювентус (2272).

7. Челси (2113).

8. Манчестер Сити (2113).

9. Манчестер Юнайтед (2020).

10. Арсенал (2016).

Ранее IFFHS сообщила, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

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