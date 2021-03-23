Испания

Легенда "сливочных" рассказал о карьере ценрбека.

Легендарный защитник мадридского Реала и сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал ситуацию с Серхио Рамосом, который пока не продлил контракт с клубом.

"Я бы очень хотел, чтобы Рамос продолжил играть в Реале и завершил карьеру в этом клубе. Но дело не в том, сколько он тут играет, а в том, как он играет".

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"Рамос остается лучшим защитником в мире и доказывает это делом. И порой экономический вопрос не самый важный. Просто надо понять, где ты хочешь быть", — цитирует Йерро Marca.

El Chiringuito сообщает, что Рамос окончательно решил покинуть Реал. Однако сам футболист заявил, что новостей о пролонгации соглашения пока нет.

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