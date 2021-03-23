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В день рождения Фернандо Йерро мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Фернандо Руис Йерро, на родине известный также как "Бубу" или "Большой капитан" — бывший испанский защитник, экс-капитан сборной Испании и мадридского Реала, нынче продолжающий осваивать профессию спортивного директора.

Ровно 53 года назад в этот мир пришел будущий культовый игрок обороны, который большую часть своей карьеры отыграл за мадридский Реал (601 из 691 матчей). Примечательно, что его трансфер из Реала Вальядолид летом 1989 года, за который "сливочные" выложили 811 тыс. евро, стал единственным случаем оплаты каким-либо клубом его перехода.

При этом, результативность, как для игрока обороны, поражала воображение — 130 голов на клубном уровне, при 12 голевых передачах, к которым также добавились 29 точных ударов и три результативных паса в 89 матчах за сборную Испании.

Как итог, вместе с мадридским грандом Йерро трижды подержал в руках трофей Лиги чемпионов УЕФА, один Суперкубок УЕФА, 2 титула Клубного чемпиона мира, 5 трофеев испанской Ла Лиги, 4 Суперкубка Испании, а также один Кубок Испании. Однако, так ничего и не выиграл со своей национальной командой.

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