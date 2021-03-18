Испания

Аргентинский форвард может остаться в стане "блаугранас" и после завершения своей карьеры.

Новоиспеченный президент Барселоны Жоан Лапорта хочет всеми силами удержать нападающего и капитана команды Лионеля Месси в своем клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial.

По информации источника, Лапорта намерен предложить 33-летнему аргентинцу пожизненный контракт, который помимо всего прочего, предусматривает работу в клубе после завершения игровой карьеры.

Однако также отмечается, что Месси придется пойти на снижение своего оклада, так как клуб продолжает бороться с финансовыми проблемами на фоне пандемии коронавируса.

Считается, если аргентинец пойдет на такие условия, то он подаст пример другим высокооплачиваемым игрокам в клубе.

Напомним, нынешнее соглашение Месси рассчитано до лета 2021 года, а в его услугах заинтересованы ПСЖ и Манчестер Сити.

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