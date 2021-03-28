Испания

Украинский голкипер может перебраться в стан "насридов".

Андрей Лунин входит в список интересов Гранады в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Grada3.

"Насриды" ищут возможные варианты усиления вратарской позиции ввиду ухода из клуба Руя Силвы, у которого заканчивается контракт.

Источник утверждает, что испанский клуб также рассматривает голкипера Бешикташа Утку Ювакурана и Томаша Вацлика из Севильи.

В текущем сезоне украинский голкипер провел всего лишь один поединок в основе мадридцев в Кубке Испании.

Напомним, что Андрей Лунин готов покинуть Реал, чтобы спасти карьеру.