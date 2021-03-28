Украинский голкипер может перебраться в стан "насридов".
Андрей Лунин, instagram
28 марта 2021, 21:57
Андрей Лунин входит в список интересов Гранады в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Grada3.
"Насриды" ищут возможные варианты усиления вратарской позиции ввиду ухода из клуба Руя Силвы, у которого заканчивается контракт.
Источник утверждает, что испанский клуб также рассматривает голкипера Бешикташа Утку Ювакурана и Томаша Вацлика из Севильи.
В текущем сезоне украинский голкипер провел всего лишь один поединок в основе мадридцев в Кубке Испании.
Напомним, что Андрей Лунин готов покинуть Реал, чтобы спасти карьеру.