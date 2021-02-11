Тесты

В день рождения Андрея Лунина мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Сегодня, 11 февраля, голкиперу сборной Украины и мадридского Реала Андрею Лунину исполняется 22 года. Украинец уже два с половиной года играет в Испании, а ныне пытается доказать Зинедину Зидану, что он заслуживает получать шансы выступать в основе Реала.

Правда, вытеснить самого Тибо Куртуа — невероятно сложная задача для любого голкипера мира, не говоря уже о молодом Лунине. Впереди у Андрея еще много лет футбольной карьеры, и мы не сомневаемся, что рано или поздно он будет сиять на самом высоком уровне. Но а сейчас предлагаем вам проверить свои знания о нем.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

В комментариях можете писать, тест о ком или о чем вы бы хотели увидеть следующим.