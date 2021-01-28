Испанский клуб хочет видеть украинца в своих рядах.
андрей лунин, getty images
28 января 2021, 13:28
Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин вошел в сферу интересов Бетиса. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, "зелено-белые" испытывают проблему на вратарской позиции несмотря на недавнее подписание Клаудио Браво.
Клубу нужен первоклассный вратарь, если они хотят бороться за зону еврокубков. Фаворит на данную позицию — Андрей Лунин.
Отмечается, что в прошлом Бетис уже пытался взять в аренду украинского футболиста, и следующим летом может быть клуб, наконец, достигнет своей цели на трансферном рынке.
Отметим, что на данный момент у клубе есть три вратаря: Клаудио Браво, Хоэль Роблес и Дани Мартин, с которыми Лунину придется конкурировать в случае перехода.
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