Испания

34-летний испанец имеет шанс сыграть в матче против мадридского Реала.

Защитник Барселоны Жерар Пике вернулся к тренировкам в общей группе команды после травмы, сообщает Marca.

Пике получил травму колена в матче с Севильей в начале марта и с тех пор пропустил четыре поединка.

34-летний испанец с сегодняшнего дня начал полноценные тренировки и тренерский штаб "блаугранас" надеется, что он успеет набрать кондиции до матча 30-го тура Ла Лиги против мадридского Реала.

В нынешнем сезоне Пике провел 15 поединков, в которых забил два мяча.

Напомним, матч Реал — Барселона пройдет в Мадриде 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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