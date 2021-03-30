Испания

Команда вновь готова подписать аргентинца.

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес вновь заинтересовал каталонскую Барселону.

До начала пандемии коронавируса, Мартинес был приоритетной целью для "сине-гранатовых", однако финансоваое положение клуба заметно уменьшилось.

На данный момент новое руководство клуба снова вернулось к мысли о трансфере футболиста. Однако на данный момент приоритетной целью каталонцев является Эрлинг Холанд.

Нынешний контракт Лаутаро в Интере рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне на счету аргентинца 16 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах.

Ранее сообщалось, что Лаутаро Мартинес согласовал новый контракт с Интером.

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