Команда вновь готова подписать аргентинца.
Лаутаро Мартинес, getty images
30 марта 2021, 21:38
Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес вновь заинтересовал каталонскую Барселону.
До начала пандемии коронавируса, Мартинес был приоритетной целью для "сине-гранатовых", однако финансоваое положение клуба заметно уменьшилось.
На данный момент новое руководство клуба снова вернулось к мысли о трансфере футболиста. Однако на данный момент приоритетной целью каталонцев является Эрлинг Холанд.
Нынешний контракт Лаутаро в Интере рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне на счету аргентинца 16 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах.
Ранее сообщалось, что Лаутаро Мартинес согласовал новый контракт с Интером.
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