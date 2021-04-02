Испания

"Сине-гранатовые" не готовы удовлетворить запросы Боруссии Д.

Барселона по-прежнему собирается подписать нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда, но появились ощутимые сложности.

Как сообщает CCMA, "сине-гранатовые" хотят оформить сделку по норвежцу летом следующего года, чтобы сэкономить.

Для перехода сейчас каталонскому клубу понадобиться заплатить 150 миллионов евро и около 40 миллионов евро агентам игрока.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия не намерена расставаться с Эрлингом Холандом менее чем за 150 миллионов евро, поскольку хочет сохранить его в своей команде еще на один сезон.