"Сине-гранатовые" не готовы удовлетворить запросы Боруссии Д.
Эрлинг Холанд, getty images
02 апреля 2021, 01:59
Барселона по-прежнему собирается подписать нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда, но появились ощутимые сложности.
Как сообщает CCMA, "сине-гранатовые" хотят оформить сделку по норвежцу летом следующего года, чтобы сэкономить.
Для перехода сейчас каталонскому клубу понадобиться заплатить 150 миллионов евро и около 40 миллионов евро агентам игрока.
Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия не намерена расставаться с Эрлингом Холандом менее чем за 150 миллионов евро, поскольку хочет сохранить его в своей команде еще на один сезон.