Испания

Процесс восстановления бразильского полузащитника "блаугранас" затягивается.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо на этой неделе отправится в Бразилию для продолжения восстановления после травмы колена. Об этом сообщает официальный сайт "блаугранас".

28-летний бразилец получил травму в матче Ла Лиги против Эйбара, который прошел еще 29 декабря прошлого года. В первые дни 2021 года он перенес операцию и прогнозировалось, что он должен вернуться через три месяца.

По информации СМИ, у бразильца возникли осложнения в ходе процесса реабилитации, из-за чего он может пропустить оставшуюся часть сезона. Вполне возможно, что футболисту придется перенести еще одно хирургическое вмешательство.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел 14 поединков, в которых забил три мяча и отдал два ассиста.

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