Испания

Аргентинский форвард, похоже, потерял свой главный стимул.

Несмотря на высокую результативность по ходу текущего сезона (23 гола, 8 голевых передач), аргентинский нападающий каталонской Барселоны не смог своими действиями помочь своей команде достичь желаемого результата в принципиальном противостоянии против мадридского Реала (2:1), которое впервые в истории проходило на поле стадиона Альфредо ди Стефано.

Реал — Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча

Впрочем, подобное случается с главной атакующей силой "блаугранас" уже не в первый раз. С момента ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из стана "сливочных" летом 2018 года, Лионель Месси не может совершить ни одного результативного действия вот уже семь El Clasico кряду.

В отчетный вечер у аргентинца было 13 попыток пробить по воротам, семь из которых пришлось в створ.

Стоит отметить, что последние шесть "Эль Класико", с участием в них Месси и Роналду, Лео сумел забить пять голов и отдать одну результативную передачу.

До отчетной встречи, нападающий Барселоны отличался голом в 14 из последних 15 предыдущих матчах Ла Лиги, доведя свой показатель результативности на данном отрезке сезона до 18-и голов и 8 результативных передач.

Вернуть себе "чувство забитого мяча" Месси сможет уже в следующем матче чемпионата, в котором его команда будет принимать дома Хетафе.