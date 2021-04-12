Испания

Football.ua предлагает читателям сделать свой прогноз на будущего победителя испанского чемпионата.

До конца сезона в испанской Ла Лиге осталось всего лишь восемь туров и уже сейчас во всю кипит чемпионская гонка, в которой участвуют три команды, но и четвертую не стоит сбрасывать со счетов. После первой половины сезона большинство фанатов испанского футбола было уверено в том, что это кампания будет за мадридским Атлетико, который имел солидное преимущество над главными конкурентами.

Однако коронавирус и постоянные травмы ключевых исполнителей, особенно в атакующей линии, привели к тому, что после 30 туров Атлетико лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, но уже с перевесом всего лишь в одно очко над мадридским Реалом. Еще в одном очке позади Барселона, недано проигравшая Реалу в Эль Класико.

Эта тройка еще подарит нам эмоции по ходу последних туров Примеры и мы не сомневаемся, что борьба будет до последнего тура чемпионата.

Еще одним тайным кандидатом на победу в Ла Лиге можно назвать Севилью. Команда Хулена Лопетеги демонстрирует хороший и стабильный футбол, что позволило ей закрепиться на четвертом месте в чемпионате. Ее отставание от Барселоны составляет семь очков и имеется игра в запасе, так что пока у них есть шансы, тем более, что лидеры в этом сезоне часто ошибаются.

Также отметим, что будет очень интересным 35-й тур Ла Лиги, в котором Барселона примет Атлетико, а Реал сразится с Севильей.

Мы предлагаем пользователям нашего сайта оставить свой прогноз на будущего победителя Ла Лиги.

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