Испания

Португальский нападающий пропустит ближайшие матчи "матрасников".

Жоау Фелиш получил повреждение, у португальского футболиста растяжение связок голеностопа, сообщает официальный сайт Атлетико.

По информации испанского издания As, сроки восстановления молодого футболиста займут порядка десяти дней.

Португальский футболист не смог доиграть поединок против Бетиса из-за травмы, а перед матчем против "огурцов" отсутствовал почти две недели из-за другого повреждения.

В текущем сезоне Фелиш провел уже 34 поединка за "матрасников", в которых отличился 10-ю забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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