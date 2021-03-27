ЧМ-2022. Отбор

Известны стартовые составы на матч квалификации к ЧМ-2022.

В 21:45 стартует матч второго тура квалификации к ЧМ-2022 в группе А между командами Сербии и Португалии. Напомним, в прошлом туре Португалия обыграла Азербайджан — 1:0, а Сербия перестреляла Ирландию — 3:2.

Стали известны стартовые составы на сегодняшний поединок, который пройдет на поле стадиона Райко Митич в Белграде.

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Стефан Митрович, Павлович — Лазович, Милинкович-Савич, Гудель, Костич — Тадич — Влахович, Александар Митрович.

Запасные: Райкович, Николич, Петрович, Спайич, Максимович, Радоньич, Йович, Живкович, Крстичич, Груич, Ристич, Джуричич.

Португалия: Лопеш — Канселу, Диаш, Фонте, Седрик — Бруну Фернандеш, Оливейру, Данилу — Бернарду Силва, Роналду, Жота.

Запасные: Са, Руй Силва, Луиш Нету, Дуарте, Мендеш, Андре Силва, Пальинья, Рафа Силва, Санчеш, Невеш, Петру Нету, Фелиш.