Испания

Сын Зинедина Зидана рассказал о трудностях, связанных со звездным отцом.

Люка Зидан считает, что его фамилия больше мешает в карьере, чем дает преимущество.

"В том, что у меня такой отец, есть и положительные, и отрицательные моменты, – сказал Люка в беседе с журналистом Foot Mercato. – Я бесконечно благодарен отцу за то, что он для меня сделал и продолжает делать. Но моя фамилия привлекает слишком много внимания, и порой от этого больше проблем, чем выгоды".

"Люди в первую очередь думают о том, что ты сын Зинедина Зидана, а не о том кто ты есть сам по себе. Кто-то считает, что именно отец пристраивает нас в разные команды, кто-то ждет от нас чего-то сверхъестественного, из-за того, что мы дети самого Зизу. И мало кто знает, что приходится упорно работать, чтобы добиваться того, что нам удается в карьере".

22-летний голкипер Люка выступает за Райо Вальекано, а ранее играл за Реал В, Реал и Расинг.

26-летний полузащитник Энцо Зидан выступал за Реал С, Реал В, Алавес, Лозанну, Райо Махадахонду, Авиш, Америку, а сейчас находится на просмотре в Интере Майами.

18-летний полузащитник Тео Зидан выступает за юношескую команду Реала.

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