Другое

26-летний хавбек может перебраться в американский клуб.

Полузащитник Энцо Зидан, сын главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана, находится на просмотре в Интер Майами.

По информации ESPN, француз пребывает в статусе свободного агента с октября прошлого года, когда он покинул испанскую Альмерию. Пока неизвестно, предложит ли ему контракт Интер.

На протяжении карьеры Энцо также защищал цвета юношеских команд Реала, Алавеса, Лозанны, Райо Махадаонды и Авеша.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Бекхэм не исключает переход Месси или Роналду в Интер Майами.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.