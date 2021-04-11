Испания

Француз забил юбилейный гол в ворота каталонского клуба в рамках испанского чемпионата.

Реал обыграл Барселону в матче 30-го тура Ла Лиги.

Счет в поединке элегантным ударом пяткой открыл форвард "сливочных" Карим Бензема.

По информации MisterChip, этот гол стал для француза 10-м в Эль-Класико за Реал. По этому показателю форвард сравнялся с Хуанито и Уго Санчесом.

Наибольшее количество голов (18) Барселоне забили Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду.

Ранее Бензема заявлял, что считает Эль-Класико лучшим матчем в мире.