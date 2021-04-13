Испания

Нападающий Манчестер Сити имеет шанс сыграть в одном клубе с Лионелем Месси.

Президент Барселоны Жоан Лапорта, заявлявший о своем желании заполучить Серхио Агуэро в случае победы на выборах, подтвердил свои намерения — сообщает Diario Sport.

Пока о конкретных условиях возможного контракта речь не идет, представители самого дорогого футбольного клуба планеты намерены для начала убедиться, что аргентинский форвард по-прежнему мечтает играть вместо с Лионелем Месси не только за национальную сборную.

Барселоне, если она действительно намерена вступить в борьбу за Агуэро, который летом 2021 года покинет Манчестер Сити, придется выдержать серьезную конкуренцию.

По сообщениям итальянской прессы, Ювентус приготовил двухлетний контракт для Куна. Сам же он может остаться в Англии, где им интересуются Лидс, а также Тоттенхэм и Челси.

Ранее сообщалось, что главный тренер Барселоны Рональд Куман не заинтересован в Агуэро, а предпочитает заполучить более молодого центрального нападающего с прицелом на перспективу, к примеру, Лаутаро Мартинеса или Эрлинга Холанда.

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