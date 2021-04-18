Испания

Вечер получился очень удачным для всех причастных к каталонцам.

Эффектная победа каталонской Барселоны в финале Кубка Испании над баскским Атлетиком (4:0) стала причиной для повторения сразу нескольких достижений представителей данного клуба со стороны его нынешнего наставника Рональда Кумана.

Так, статистический портал Opta сообщает о том, что нидерландский наставник стад вторым главным тренером "блаугранас" в XXI веке, которому удалось победить в своих первых двух финалах Кубка Испании в новом клубе. Причем, сделал это Куман в качестве наставника Валенсии (2008) и Барселоны соответственно.

Предыдущим такое достижение удерживал Луис Энрике, которому покорялся розыгрыш национального Кубка в 2015, 2016 и 2017-м годах.

Также, портал Gracenote сообщает о том, что нынешний главный тренер Барселоны стал седьмым членом этого клуба, кому удавалось завоевать Кубок Испании в качестве тренера и игрока. Аналогичный успех удавалось ранее отпраздновать Эрнесто Вальверде, Луису Энрике, Хосепу Гвардиоле, Йохану Кройффу, Доменеку Балманья и Рома Форнсу.

Отметим, что для Рональда Кумана это был уже девятый трофей в профессиональной тренерской карьере, а второй Кубок Испании отправился к ранее завоеванным титулам чемпиона Нидерландов, Кубку Нидерландов, Суперкубку Нидерландов и Суперкубку Португалии.

У 58-летнего нидерландского специалист будет возможность в текущем сезоне завоевать еще один трофей, но для этого Барселоне предстоит вернуться к борьбе за чемпионский титул домашним поединком против Хетафе в середине следующей недели.