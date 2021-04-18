Испания

Аргентинец продолжает штамповать голы и трофеи вместе со своим клубом.

Каталонская Барселона в финальном поединке за Кубок Испании-2020/21 не оставила шансов баскскому Атлетику, ударно проведя отрезок в середине второго тайма, за который "блаугранас" удалось оформить сразу четыре забитых мяча (4:0).

Атлетик — Барселона 0:4 Видео голов и обзор матча

Весомый вклад в победу своей команды внес аргентинский нападающий Лионель Месси, которому удалось оформить дубль, позволивший ему в итоге превзойти показатель в 30 забитых мячей в 13-и сезонах кряду.

Кроме этого достижения, 33-летнему футболисту покорилось еще одно внушительное достижение.

За свою продолжительную карьеру профессионального игрока, испанский форвард Тельмо Сарра успел пять раз поднять над головой Кубок Испании образцов 1943, 1944, 1945, 1950 и 1955 годов, являясь при этом главной ударной силой своей команды. Так, непосредственно в финальных поединках ему удалось забить восемь мячей.

Как сообщает статистический портал Opta, данное достижение продержалось 66 лет, после чего, Лионель Месси сумел забить свои восьмой и девятый мячи в решающем поединке за Кубок Испании в карьере, и переписал данное достижение.

Для того, чтобы еще сильнее отдалится от возможных будущих конкурентов в борьбе за данное достижение, аргентинцу придется подписать новый контракт с клубом, в успешности чего не сомневается новоиспеченный президент Барселоны Жоан Лапорта.