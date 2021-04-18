Испания

Аргентинский форвард продолжает бить всевозможные рекорды.

Как сообщает ресурс ESPN, дубль нападающего каталонской Барселоны Лионеля Месси в финальном поединке Кубка Испании-2020/21 против баскского Атлетика (4:0) не только позволил ему забить свои очередные голы в текущем сезоне, но и стал поводом для очередного индивидуального рекорда результативности.

Дело в том, что 33-летний аргентинский форвард забивает более 30-и голов за один футбольный год уже в течении 13-и последних сезонов, а его мячи в отчетной встрече стали 30-м и 31-м для текущей кампании соответственно.

При этом, по ходу текущего футбольного года Лионель провел уже 40 матчей за свой клуб, дополнительно оформив 13 результативных передач.

Последним сезоном, когда достичь подобных показателей форварду так и не удалось, был сезон-2007/08, в котором Месси за тот же промежуток в 40 игр сумел оформить "лишь" 16 голов и 16 голевых передач.

Но и показатель в 31 гол в сезоне для аргентинца может оказаться не пределом. Для увеличения индивидуальных показателей у него и его команды в скором времени домашний поединок против Хетафе.