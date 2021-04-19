Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча испанского чемпионата.

В поединке 33-го тура испанской Ла Лиги Хетафе на своем поле смог сдержать атакующие порывы мадридского Реала. Встреча закончилась без забитых мячей.

Из-за этой ничьи, "сливочные" снова отпустили лидирующий Атлетико в турнирной таблице Ла Лиги — между командами из Мадрида три очка. Позади Барселона в двух очках и матчем в запасе.

Обзор матча:

Хетафе - Реал 0:0

Хетафе: Сориа — Ньом, Даконам, Тимор, Мирамонтес — Аленья (Суарес, 76), Максимович, Арамбарри, Кукурелья — Мата (Анхель, 65), Унал (Хосете, 90).

Реал: Куртуа — Одриосола, Милитао, Чуст, Марсело — Модрич, Иско — Родриго (Бланко, 65), Асенсио (Аррибас, 78), Винисиус — Мариано (Бензема, 65).

Предупреждения: Ньом, 58, Анхель, 75, Кукурелья, 86 — Винисиус, 54.