Германия

Немец поддерживает выбор одноклубника.

Защитник Баварии Йосуа Киммих поделился мыслями о возможном переходе своего одноклубника Давида Алабы в Реал ближайшим летом.

Летом 2020-го года соглашение австрийского защитника с мюнхенским клубом подойдет к концу, в связи с чем Алаба станет свободным агентом. Сообщалось, что его контракт со "сливочными" уже согласовал и рассчитан до 2025-го года.

"Давид выиграл здесь абсолютно все. Могу сказать, что Реал без сомнений – достойный клуб.

Не так много вариантов для шага вперед после Баварии, но Реал – совсем неплохой выбор", – цитирует Киммиха As со ссылкой на интервью Sky.

Ранее сообщалось, что Давид Алаба отклонил предложения Пари Сен-Жермен и Челси.