Испания

Аргентинский нападающий хочет выступать со своим соотечественником.

Трансферные слухи связывают нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро с переходом в Барселону в ближайшее окно.

Однако как утверждает As, аргентинский футболист откажет "сине-гранатовым", если их покинет Лионель Месси.

Отметим, что контракт Серхио Агуэро с Манчестер Сити истекает уже ближайшим летом, а потому каталонцы могут заполучить игрока бесплатно.

Напомним, что главный тренер Барселоны Рональд Куман не заинтересован в Агуэро, а предпочитает заполучить более молодого центрального нападающего с прицелом на перспективу, к примеру, Лаутаро Мартинеса или Эрлинга Холанда.