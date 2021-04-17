Аргентинец не попал в заявку на поединок.
Серхио Агуэро, getty images
17 апреля 2021, 09:58
Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро пропустит полуфинальный матч Кубка Англии против лондонского Челси.
Как сообщил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола клубной пресс-службе, футболист еще не готов играть.
Отметим, что аргентинец пропустил три матча Сити из-за мышечной травмы и неизвестно, насколько долго еще затянется процесс восстановления.
Напомним, по окончании текущего сезона Агуэро покинет Ман Сити. На футболиста претендуют множество клубов, в том числе Барселона и Лидс.
К слову, главный тренер Барселоны Рональд Куман не заинтересован в Агуэро, а предпочитает заполучить более молодого центрального нападающего с прицелом на перспективу, к примеру, Лаутаро Мартинеса или Эрлинга Холанда.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.