Англия

Аргентинец не попал в заявку на поединок.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро пропустит полуфинальный матч Кубка Англии против лондонского Челси.

Как сообщил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола клубной пресс-службе, футболист еще не готов играть.

Отметим, что аргентинец пропустил три матча Сити из-за мышечной травмы и неизвестно, насколько долго еще затянется процесс восстановления.

Напомним, по окончании текущего сезона Агуэро покинет Ман Сити. На футболиста претендуют множество клубов, в том числе Барселона и Лидс.

К слову, главный тренер Барселоны Рональд Куман не заинтересован в Агуэро, а предпочитает заполучить более молодого центрального нападающего с прицелом на перспективу, к примеру, Лаутаро Мартинеса или Эрлинга Холанда.

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