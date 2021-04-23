Испания

Футболист готов сыграть против Бетиса.

В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал будет противостоять Бетису.

Как сообщает официальный сайт "королевского клуба", вингер Эден Азар восстановился после очередной травмы.

"Отличные новости! Эден Азар снова в строю", — пишется по этому поводу на сайте мадридского клуба.

Таким образом можно ожидать выход бельгийца в матче против "бетикос". Последний раз он появлялся на поле 13-го марта и получил повреждение.

Ранее сообщалось, что руководство Реала рассчитывает на Азара и не собирается продавать футболиста.

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