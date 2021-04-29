Испания

Футболист и клуб уже согласовали контракт.

Защитник мюнхенской Баварии и сборной Австрии Давид Алаба перейдет в мадридский Реал.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, футболист уже согласовал личный контракт со "сливочными".

Футболист присоединится к новому клубу летом на правах свободного агента. Его зарплата составит 12 миллионов евро за сезон.

Отметим, что Реал изначально лидировал в гонке за австрийского защитника. Уже сообщалось, что Барселона вышла из борьбы за Алабу.

К слову, в услугах футболиста также были заинтересованы лондонский Челси и французский ПСЖ.

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