Футболист и клуб уже согласовали контракт.
Давид Алаба, Getty images
29 апреля 2021, 15:19
Защитник мюнхенской Баварии и сборной Австрии Давид Алаба перейдет в мадридский Реал.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, футболист уже согласовал личный контракт со "сливочными".
Футболист присоединится к новому клубу летом на правах свободного агента. Его зарплата составит 12 миллионов евро за сезон.
Отметим, что Реал изначально лидировал в гонке за австрийского защитника. Уже сообщалось, что Барселона вышла из борьбы за Алабу.
К слову, в услугах футболиста также были заинтересованы лондонский Челси и французский ПСЖ.
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