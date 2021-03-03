Испания

Австриец ведет переговоры с ПСЖ.

В середине февраля 2021-го года защитник Баварии Давид Алаба объявил об уходе из мюнхенского клуба по окончании сезона.

Главным претендентом на австрийца считается мадридский Реал, однако, по информации источника, "королевский" клуб все еще не сошелся в условиях контракта с австрийцем.

Как сообщает в своем Twitter журналист Кристиан Фальк, Алаба пока не подписывал никаких договоров с другими клубами и продолжает вести переговоры с ПСЖ и командами АПЛ.

Ранее сообщалось, что Алаба намерен играть в полузащите в своем новом клубе.

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