Испания

Наставник Валенсии прокомментировал неудачную игру его подопечных.

В домашнем поединке в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги Валенсия на своем поле не смогла сдержать натиск каталонской Барселоны, несмотря на то, что ей первой удалось открыть счет после перерыва (2:3).

Валенсия — Барселона 2:3 Видео голов и обзор матча

В своем послематчевом интервью главный тренер "летучих мышей" Хави Грасия рассказал об итогах выступления своей команды в поединке против стремящегося к чемпионскому титулу соперника.

"Думаю, что мы могли рассчитывать на что-то более положительно в плане результата, с оглядкой на тот футбол, который нам удалось показать. Мы не стали закрываться, поэтому имели возможность достичь большего, но так и не воспользовались собственными моментами.

Моя команда справилась со всеми договоренностями между нами перед матчем относительно игры в обороне и проведения контратак, однако нивелировать фактор превосходства имени соперника так и не удалось.

Теперь, для нас более важным видится следующая игра против Вальядолида, но лишь по той причине, что нам стоит просто более сосредоточено подойти к процессу подготовки перед данным матчем. Мы не пришли к желаемому результату сегодня, поэтому будем компенсировать это в следующем поединке со своим участием.

Я стараюсь не впадать в пессимизм, и прекрасно вижу ситуацию внутри своего коллектива. Мы продолжаем работу, и постепенно продвигаемся в плане спортивного роста. Валенсии нужны набранные очки, и она прекрасно ощущает эту потребность, поэтому на каждую новую игру начинает с исключительной верой в победу.

У меня нет поводов нервничать по поводу судьбы клуба, но я все равно переживаю, так как хочу, чтобы прогресс команды был более заметным и для всех остальных. У нас очень плохая серия результатов — тут нечего скрывать. Но есть и другие команды, которые также находятся в черной полосе, хотя нас это и не особо утешает.

Барселона все еще остается главным фаворитом в борьбе за чемпионский кубок, несмотря на недавнее поражение от Гранады (1:2). У нас была амбициозная задача превзойти этого соперника, но мы с ней не справились", — подытожил испанский специалист.

Матч Валенсия — Вальядолид запланирован на 9 мая.