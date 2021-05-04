Испания

Футболист рассказал о финальной борьбе за трофей чемпионата.

Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике прокомментировал борьбу за трофей Ла Лиги.

"Мы играли хорошо, временами доминировали. Валенсия вернулась в игру благодаря блестящему голу Солера. Нам нужно было быть начеку, и мы это сделали.

Победа над Валенсией была столь необходимой после поражения от Гранады в четверг, что стало для нас шоком. В этой лиге будет сложно выиграть, но мы все еще живы и будем в борьбе до самого конца. Мы выиграли в трудном для победы месте, и это вселит в нас уверенность.

Мы знали, что легких игр не останется. Победить в Ла Лиге будет непросто. Это в наших руках. Мы должны обыграть Атлетико Мадрид вот и все" — сказал Пике в интервью GFNS.

Отметим что Барселона с 74 очками занимает третье место в таблице Ла Лиги, а выше них Реал и Атлетико.

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