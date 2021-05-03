Испания

Аргентинец в очередной раз внес весомый вклад в успех своей команды.

Гостевой поединок против Валенсии в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги проходил для каталонской Барселоны по достаточно сложному сценарию. Соперники открыли счет в начале второго тайма, поэтому на передний план пришлось в срочном порядке вступать ключевому атакующему исполнителю "сине-гранатовых" — Лионелю Месси.

По итогу, аргентинец оформил два забитых мяча, что позволило его команде одержать победу со счетом 3:2.

Валенсия — Барселона 2:3 Видео голов и обзор матча

При этом, каждый из голов Месси сопровождался установлением нового персонального достижения его авторства. Впрочем, не все они несли исключительно положительный контекст.

К примеру, статистический портал Opta отметил, что отраженный на 57-й минуте усилиями голкипера Яспера Силлессена пенальти от аргентинского форварда оказался уже вторым подобным в ворота Валенсии со стороны Барселоны в текущем сезоне.

Для Месси это означало лишь то, что "летучие мыши" стали первым клубом в Ла Лиге, который в матчах первого и второго круга сдержал удары Лионеля с пенальти. Осенью подобным отметился голкипер Хайме Доменек.

Также, отдельного внимания стоит второй гол лидера атак каталонской команды, который тот провел благодаря очередному роскошному удару со штрафного. Как сообщает тот же Opta, это было 50-е взятие ворот авторства аргентинского футболиста с помощью стандартного положения данного типа.

Увеличить последний показатель Месси получит возможность уже в домашнем матче следующего тура против мадридского Атлетико, который называют определяющим во всей чемпионской гонке Испании.