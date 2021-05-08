Испания

Кипер вспомнил реакцию на разгромное поражение.

Вратарь сборной Германии и каталонской Барселоны Марк-Андре Тер Штеген рассказал, как переживал разгромное поражение от Баварии со счетом (2:8).

"В Испании очень уважают немецкие команды. Тем более, что Бавария стала намного сильнее последние годы. Вспомнить только счет 2:8.

Разгром со счетом 2:8 от Баварии очень ранил футболистов Барселоны. В том матче мы просто не могли остановить Баварию. Я должен быть честным".

Также Марк-Андре вспомнил игру Германии против сборной Испании, которая завершилась со счетом 6:0 в пользу испанцев.

"Что я испытывал после 6:0 от Испании? После этого было много вопросов, в том числе здесь, в Испании. Многие коллеги спрашивали меня :"Марк, что с тобой происходит? Как такое могло случиться?", — сказал Тер Штреген в интервью Sport1.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.