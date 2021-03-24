Испания

Вратарь "сине-гранатовых" восхищается экс-голкипером Баварии и сборной Германии.

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген ответил на вопрос о том, кого считает своим кумиром.

"Оливер Кан. Столько страсти!", – написал немец в своем Twitter.

Кан 8 раз становился чемпионом Германии в составе Баварии, выиграв с ней Лигу чемпионов в сезоне-2000/01.

В составе сборной Германии Кан выиграл чемпионат Европы в 1996 году и стал серебряным призером ЧМ-2002, на котором был признан лучшим игроком турнира.

Ранее голкипер Баварии Мануэль Нойер повторил рекорд Оливера Кана.

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