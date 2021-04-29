Испания

Капитан "сливочных" может вернуться на поле уже в ближайшем матче.

Капитан и защитник мадридского Реала Серхио Рамос восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе "сливочных". Об этом сообщает AS.

35-летний испанец в начале года восстанавливался после операции на колене, после чего переболел коронавирусом, а затем получил мышечное повреждение, из-за которого был вынужден пропустить последние матчи мадридской команды.

Тем не менее, сегодня Рамос вернулся к полноценным тренировкам и скорее всего, примет участие в ближайшем матче Ла Лиги против Осасуны, который пройдет в субботу, 1 мая, в 22:00 по киевскому времени.

Однако его главной целью будет набор оптимальных кондиций к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов против Челси. Эта игра пройдет в Лондоне, 5 мая.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет остаться в Реале и готов пойти на понижение зарплаты.