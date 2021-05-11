Испания

Французский полузащитник интересен каталонскому клубу.

Барселона понимает, что карьера Серхио Бускетса на высоком уровне постепенно подходит к концу, и ищет ему замену.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство "сине-гранатовых" хочет подписать Эдуардо Камавингу в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Камавинга сыграл в 35 матчах Ренна, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, что ранее Камавинга отказался продлевать контракт с Ренном из-за желания перейти в Реал.