Хавбек сменит клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
Эдуардо Камавинга, getty images
12 апреля 2021, 16:01
Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга покинет клуб ближайшим летом.
По информации The Athletic, 18-летний француз отказался от нового контракта с Ренном до 2025 года. Действующий контракт Эдуардо заканчивается в следующем году.
Французский хавбек называется приоритетной целью Реала, но интерес к нему также проявляют Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль и ПСЖ.
В текущем сезоне Камавинга сыграл в 34 матчах Ренна, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее сам Эдуардо Камавинга прокомментировал трансферные слухи вокруг себя.