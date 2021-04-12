Франция

Хавбек сменит клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга покинет клуб ближайшим летом.

По информации The Athletic, 18-летний француз отказался от нового контракта с Ренном до 2025 года. Действующий контракт Эдуардо заканчивается в следующем году.

Французский хавбек называется приоритетной целью Реала, но интерес к нему также проявляют Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль и ПСЖ.

В текущем сезоне Камавинга сыграл в 34 матчах Ренна, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сам Эдуардо Камавинга прокомментировал трансферные слухи вокруг себя.