Франция

Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга прокомментировал трансферные слухи.

Эдуардо Камавинга старается не обращать особого внимания на интерес к своей персоне со стороны европейских грандов.

"Понятно, что мне льстит интерес со стороны Реала и других больших клубов, но головокружения я не испытываю, – цитирует 18-летнего полузащитника AS, – Благодаря моему отцу я не забываю кто я и откуда. Он не дает мне расслабиться".

"Сейчас я игрок Ренна, и думаю только об успехах команды. Когда закончится сезон, тогда и можно будет поговорить о будущем. Будет ли оно связано именно с Реалом? Пока не могу сказать".

Реал считает Камавингу одной из своих приоритетных целей на летнем трансферном рынке, однако препятствием может стать цена, запрашиваемая Ренном — 70 миллионов евро. Эксперты полагают, что к лету цена упадет, но вряд ли намного.

Кроме Реала интерес к юному футболисту проявляют Бавария, Ювентус, ПСЖ и ряд клубов с менее солидными финансовыми возможностями.

Камавинга, уже успевший сыграть 3 матча за национальную сборную Франции и забить 1 мяч (в товарищеском матче против Украины), является воспитанником Ренна и провел в составе его первой команды 54 матча во всех турнирах (2 гола).

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