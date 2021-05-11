Испания

Испанский защитник Реала может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Защитник мадридского Реала Альваро Одриосола может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в услугах 25-летнего испанца интересуется Атлетик, который намерен укрепить команду предстоящим летом.

Также отмечается, что руководство Реала готово выслушать предложение по футболисту, который перебрался в стан "сливочных" из Реал Сосьедада за 35 миллионов евро в 2018 году.

В нынешнем сезоне Одриосола провел 13 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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