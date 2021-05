Вратарь Атлетика Яго Эррерин покинет испанскую команду по завершению нынешнего сезона, сообщает пресс-служба "басков".

У 33-летнего испанского голкипера заканчивается контракт летом этого года и стороны приняли решение его не продлевать.

ℹ️ Iago Herrerín will leave Athletic Club at the end of the season.



🔴⚪ 8 seasons and 119 matches as a Lion.



🍀 Thank you and best of luck in the future, Iago‼️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/S4wd9UbR5x