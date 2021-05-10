Стороны приняли решение не продлевать контракт.
Яго Эррерин, ФК Атлетик
10 мая 2021, 18:59
Вратарь Атлетика Яго Эррерин покинет испанскую команду по завершению нынешнего сезона, сообщает пресс-служба "басков".
У 33-летнего испанского голкипера заканчивается контракт летом этого года и стороны приняли решение его не продлевать.
Таким образом, Эррерин покинет расположение "басков" после восьми сезонов в команде.
В текущей кампании он участие в матчах не принимал и лишь несколько раз попадал на скамейку запасных.
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