Вратарь Атлетика Яго Эррерин покинет испанскую команду по завершению нынешнего сезона, сообщает пресс-служба "басков".

У 33-летнего испанского голкипера заканчивается контракт летом этого года и стороны приняли решение его не продлевать.

Таким образом, Эррерин покинет расположение "басков" после восьми сезонов в команде.

В текущей кампании он участие в матчах не принимал и лишь несколько раз попадал на скамейку запасных.

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