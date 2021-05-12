Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка чемпионата Испании.

В поединке 36-го тура испанской Ла Лиги Барселона в гостях неожиданно расписала результативную мировую с Леванте (3:3), чем сделала подарок для своих главных конкурентов в битве за чемпионство.

В составе хозяев результативными ударами отметились Мелеро, Моралес и Серхио Леон, а у "блаугранас" Месси, Педри и Дембеле. При этом отметим, что команда Рональда Кумана вела в счете 2:0, уходя на перерыв.

Обзор матча:

Леванте — Барселона 3:3

Голы: Мелеро, 57, Моралес, 59, Серхио Леон, 83 — Месси, 25, Педри, 34, Дембеле, 64

Леванте: Айтор Фернандес — Мирамон (Коке, 75), Везу, Дуарте (Мальса, 61), Тоньо — де Фрутос, Мелеро, Робер, Барди (Дани Гомес, 61) — Моралес (Кочорашвили, 90), Рохер Марти (Серхио Леон, 75)

Барселона: Тер Штеген — Араухо (Серхи Роберто, 46, Пуч, 85), Пике, Ленгле — Дембеле (Дест, 82), де Йонг, Бускетс, Педри (Мингеса, 74), Альба — Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 81)

Предупреждения: де Фрутос, 67, Моралес, 78 — де Йонг, 77