Тесты

В день рождения испанского полузащитника мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Креативный полузащитник Андреас Иньеста справедливо считается легендой каталонской Барселоны, а его связка с Хави — одной из лучших в современной истории европейского футбола.

Конечно, лучшие года испанского хавбека уже позади, однако пока он даже и не задумывается о завершение карьеры профессионального футболиста.

В честь 37-го дня рождения Иньесты предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.