Испания

Клуб продолжает испытывать проблемы в защитной линии.

В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги в гостях сыграет против Гранады.

Главный тренер "галактикос" Зинедин Зидан определился с футболистами, которые помогут клубу в ближайшей игре.

Отметим, что клуб продолжает испытывать проблемы в защитной линии. Всего в заявке четыре оборонца, включая Мигеля из Кастильи.

Отметим, матч Гранада — Реал состоится 13-го мая в 23:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.