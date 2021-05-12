Клуб продолжает испытывать проблемы в защитной линии.
Зинедин Зидан, Getty iMages
12 мая 2021, 17:58
В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги в гостях сыграет против Гранады.
Главный тренер "галактикос" Зинедин Зидан определился с футболистами, которые помогут клубу в ближайшей игре.
Отметим, что клуб продолжает испытывать проблемы в защитной линии. Всего в заявке четыре оборонца, включая Мигеля из Кастильи.
Отметим, матч Гранада — Реал состоится 13-го мая в 23:00 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.