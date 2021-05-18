В десятке лучших сразу семь клубов из АПЛ.
Игроки Реала, Getty Images
18 мая 2021, 10:35
Мадридский Реал возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, опубликованный английской консалтинговой компанией Brand Finance.
Как и в прошлом году, первое место в списке занимает Реал, стоимость которого упала с 1,572 млрд долларов до 1,499 млрд. На втором месте идет Барселона (1,487 млрд), а тройку лучших замыкает Манчестер Юнайтед (1,327 млрд).
Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира:
1. Реал — 1,499 млрд долларов
2. Барселона — 1,487 млрд
3. Манчестер Юнайтед — 1,327 млрд
4. Манчестер Сити — 1,313 млрд
5. Бавария — 1,255 млрд
6. Ливерпуль — 1,143 млрд
7. ПСЖ — 1,042 млрд
8. Челси — 904 млн
9. Тоттенхэм — 849 млн
10. Арсенал — 792 млн
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