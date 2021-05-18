Испания

В десятке лучших сразу семь клубов из АПЛ.

Мадридский Реал возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, опубликованный английской консалтинговой компанией Brand Finance.

Как и в прошлом году, первое место в списке занимает Реал, стоимость которого упала с 1,572 млрд долларов до 1,499 млрд. На втором месте идет Барселона (1,487 млрд), а тройку лучших замыкает Манчестер Юнайтед (1,327 млрд).

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира:

1. Реал — 1,499 млрд долларов

2. Барселона — 1,487 млрд

3. Манчестер Юнайтед — 1,327 млрд

4. Манчестер Сити — 1,313 млрд

5. Бавария — 1,255 млрд

6. Ливерпуль — 1,143 млрд

7. ПСЖ — 1,042 млрд

8. Челси — 904 млн

9. Тоттенхэм — 849 млн

10. Арсенал — 792 млн

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