Украина

Лучшей была признана испанская Ла Лига.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS составила рейтинг лучших чемпионатов прошедшего десятилетия.

Первое место заняла испанская Ла Лига, за которой в тройке лучших разместились АПЛ и бразильская Сериа А. Топ-5 дополнили итальянская Серия А и Бундеслига.

Украинская Премьер-лига заняла в рейтинге 16-е место.

Топ-16 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Испания (11988 очков).

2. Англия (10498).

3. Бразилия (9851).

4. Италия (9787,5).

5. Германия (9118).

6. Аргентина (8639).

7. Франция (8594).

8. Колумбия (7672).

9. Португалия (7217).

10. Парагвай (6922,5).

11. Бельгия (6592,5).

12. Нидерланды (6482,5).

13. Россия (6290).

14. Эквадор (6095,5).

15. Греция (6084,5).

16. Украина (6053,5).

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