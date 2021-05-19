Каталонцы хотят пригласить немецкого специалиста.
Ханси Флик, getty images
19 мая 2021, 20:55
Барселона планирует расстаться с Рональдом Куманом в ближайшее трансферное окно из-за неудовлетворительных результатов.
Как сообщает RAC1, Ханси-Дитер Флик является главным кандидатом на пост нового тренера "сине-гранатовых".
Отметим, что немецкий специалист уже объявил о том, что покинет мюнхенскую Баварию в конце этого сезона.
Напомним, что Ханси-Дитера Флика считают также главным кандидатом на пост тренера сборной Германии после приближающегося ухода Йоахима Лева.