Испания

Соглашение с Хосе Бордаласом будет рассчитан на три года.

В следующем сезоне главный тренер Хетафе Хосе Бордалас будет возглавлять Валенсию. Об этом сообщает журналист Carrusel Madrid Антонио Самбрано в своем твиттере.

По информации источника, заключительный поединок нынешнего сезона против Гранады, который пройдет 23 мая, станет последним для 57-летнего испанца на посту наставника Хетафе.

По окончании сезона Бордалас заключит контракт с Валенсией на три года.

После 37 игр Валенсия занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а Хетафе идет 16-м.

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